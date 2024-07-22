Кулеба рассказал коллегам в Евросоюзе, как срочно помочь энергетике Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 июля во время онлайн-участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС призвал партнеров активизировать защиту и восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД

Детали: Он назвал пять приоритетных шагов для срочной помощи украинской энергосистеме.

Реклама:

"Первый – это усиление противовоздушной обороны. Второй – это быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения. Третий – децентрализация энергосистемы, в частности установление когенерационных установок. Четвертый – увеличение импортных мощностей из ЕС с нынешних 1,7 до 2,2 гВт. Пятый – привлечение средств и оборудования от партнеров", – отметил министр.

Глава МИД призвал европейских партнеров активизировать усилия по этим пяти направлениям работы.

Кулеба также напомнил, что самым большим стратегическим преимуществом России все еще остается ее воздушный террор.

ВИДЕО ДНЯ

В этом контексте глава МИД подчеркнул необходимость отбросить иррациональные страхи относительно украинских ударов по легитимным военным целям на российской территории.

"Эти удары являются полностью правомерными с точки зрения международного права и могут реально ускорить завершение войны. Некоторые решения по этому поводу уже были приняты. Они помогли нам сорвать российское наступление на Харьков. Нам нужно сделать дальнейшие шаги и расширить зону применения", – отметил министр.

Кулеба также сообщил, что Украина начинает серию подготовительных встреч на уровне министров и советников по национальной безопасности перед вторым Саммитом мира.

Что предшествовало: На прошлой неделе Евросоюз выделил "Укрэнерго" грант в 100 млн евро, в частности, на ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами энергооборудования.

Кроме того, Эстония решила передать Украине безвозмездно оборудование с Нарвских электростанций.

А литовская компания Ignitis Gamyba передает Украине оборудование с третьей Вильнюсской теплоэлектростанции.