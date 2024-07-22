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Кулеба рассказал коллегам в Евросоюзе, как срочно помочь энергетике Украины

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПонедельник, 22 июля 2024, 15:14
Кулеба рассказал коллегам в Евросоюзе, как срочно помочь энергетике Украины
Дмитрий Кулеба. фото из Facebook министра

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 июля во время онлайн-участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС призвал партнеров активизировать защиту и восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД

Детали: Он назвал пять приоритетных шагов для срочной помощи украинской энергосистеме.

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"Первый – это усиление противовоздушной обороны. Второй – это быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения. Третий – децентрализация энергосистемы, в частности установление когенерационных установок. Четвертый – увеличение импортных мощностей из ЕС с нынешних 1,7 до 2,2 гВт. Пятый – привлечение средств и оборудования от партнеров", – отметил министр.

Глава МИД призвал европейских партнеров активизировать усилия по этим пяти направлениям работы.

Кулеба также напомнил, что самым большим стратегическим преимуществом России все еще остается ее воздушный террор.

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В этом контексте глава МИД подчеркнул необходимость отбросить иррациональные страхи относительно украинских ударов по легитимным военным целям на российской территории.

"Эти удары являются полностью правомерными с точки зрения международного права и могут реально ускорить завершение войны. Некоторые решения по этому поводу уже были приняты. Они помогли нам сорвать российское наступление на Харьков. Нам нужно сделать дальнейшие шаги и расширить зону применения", – отметил министр.

Кулеба также сообщил, что Украина начинает серию подготовительных встреч на уровне министров и советников по национальной безопасности перед вторым Саммитом мира.

Что предшествовало: На прошлой неделе Евросоюз выделил "Укрэнерго" грант в 100 млн евро, в частности, на ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами энергооборудования. 

Кроме того, Эстония решила передать Украине безвозмездно оборудование с Нарвских электростанций.

А литовская компания Ignitis Gamyba передает Украине оборудование с третьей Вильнюсской теплоэлектростанции.

Темы: энергетикавойнапомощь УкраинеКулеба Дмитрий
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