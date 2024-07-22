Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Стефанішина про перестановки в уряді: Наразі не йдеться про якісь конкретні посади

Альона Мазуренко Понеділок, 22 липня 2024, 16:03
Стефанішина про перестановки в уряді: Наразі не йдеться про якісь конкретні посади
ФОТО: GETTY IMAGES

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина щодо потенційного призначення міністром юстиції розповіла, що наразі не йдеться про конкретні посади в уряді, на які вона претендує, але кадрове посилення проводиться.

Джерело: Стефанішина, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

У Стефанішиної запитали, чи зацікавлена вона в суміщенні посади віцепрем'єра з євроінтеграції та міністра юстиції?

Реклама:

Пряма мова: "В уряді тривають дискусії щодо оптимізації складу Кабміну, оптимізації міністерств. Наразі не йдеться про якісь конкретні посади, на які я претендую, ні в міністерство юстиції, ні в будь-яке інше міністерство...

Але, звісно, періодично ви бачитимете деякі рішення, які стосуються оптимізації складу уряду. І посилення моє однозначно проводиться".

Деталі: За її словами, останнім часом відбувається багато важливих міжнародних заходів, зокрема відкриття переговорів з Євросоюзом, саміт НАТО, і кадрові питання не обговорювали.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • За даними джерел УП у команді президент Володимира Зеленського, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, залишивши за собою нинішню посаду.

Теми: Кабінет міністріввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Кабінет міністрів
В уряді прокоментували "мирний план" Джонсона: Діє в інтересах України
Зеленський про можливі перестановки в Кабміні: Ми займаємося цим процесом
Крісло Свириденко у Мінекономіки може зайняти Чернишов, а Мінрегіон може очолити Кулеба
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: