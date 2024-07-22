Стефанішина про перестановки в уряді: Наразі не йдеться про якісь конкретні посади
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина щодо потенційного призначення міністром юстиції розповіла, що наразі не йдеться про конкретні посади в уряді, на які вона претендує, але кадрове посилення проводиться.
Джерело: Стефанішина, яку цитує "Інтерфакс-Україна"
У Стефанішиної запитали, чи зацікавлена вона в суміщенні посади віцепрем'єра з євроінтеграції та міністра юстиції?
Пряма мова: "В уряді тривають дискусії щодо оптимізації складу Кабміну, оптимізації міністерств. Наразі не йдеться про якісь конкретні посади, на які я претендую, ні в міністерство юстиції, ні в будь-яке інше міністерство...
Але, звісно, періодично ви бачитимете деякі рішення, які стосуються оптимізації складу уряду. І посилення моє однозначно проводиться".
Деталі: За її словами, останнім часом відбувається багато важливих міжнародних заходів, зокрема відкриття переговорів з Євросоюзом, саміт НАТО, і кадрові питання не обговорювали.
Нагадаємо:
- За даними джерел УП у команді президент Володимира Зеленського, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, залишивши за собою нинішню посаду.