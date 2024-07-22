Стефанишина о перестановках в правительстве: Пока речь не идет о каких-то конкретных должностях

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина относительно потенциального назначения министром юстиции рассказала, что пока речь не идет о конкретных должностях в правительстве, на которые она претендует, но кадровое усиление проводится.

Источник: Стефанишина, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

У Стефанишиной спросили, заинтересована ли она в совмещении должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции?

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Прямая речь: "В правительстве продолжаются дискуссии по оптимизации состава Кабмина, оптимизации министерств. Пока речь не идет о каких-то конкретных должностях, на которые я претендую, ни в министерство юстиции, ни в любое другое министерство...

Но, конечно, периодически вы будете видеть некоторые решения, которые касаются оптимизации состава правительства. И усиление мое однозначно проводится".

Детали: По ее словам, в последнее время происходит много важных международных мероприятий, в частности открытие переговоров с Евросоюзом, саммит НАТО, и кадровые вопросы не обсуждали.

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