Стефанишина о перестановках в правительстве: Пока речь не идет о каких-то конкретных должностях
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина относительно потенциального назначения министром юстиции рассказала, что пока речь не идет о конкретных должностях в правительстве, на которые она претендует, но кадровое усиление проводится.
Источник: Стефанишина, которую цитирует "Интерфакс-Украина"
У Стефанишиной спросили, заинтересована ли она в совмещении должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции?
Прямая речь: "В правительстве продолжаются дискуссии по оптимизации состава Кабмина, оптимизации министерств. Пока речь не идет о каких-то конкретных должностях, на которые я претендую, ни в министерство юстиции, ни в любое другое министерство...
Но, конечно, периодически вы будете видеть некоторые решения, которые касаются оптимизации состава правительства. И усиление мое однозначно проводится".
Детали: По ее словам, в последнее время происходит много важных международных мероприятий, в частности открытие переговоров с Евросоюзом, саммит НАТО, и кадровые вопросы не обсуждали.
Напомним:
- По данным источников УП в команде президент Владимира Зеленского, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, оставив за собой нынешнюю должность.