В уряді прокоментували "мирний план" Джонсона: Діє в інтересах України

Виправлено 17:26. Виправлений абзац про "партнерство Росії з НАТО".

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що "мирні пропозиції" колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, які набули резонансу в Україні, відображають його власні погляди.

Джерело: Стефанішина під час зустрічі з журналістами в Києві в понеділок, 22 липня, "Європейська правда", "Інтерфакс-Україна"

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Деталі: За словами Стефанішиної, Джонсон "діє виключно з власної ініціативи, це його власні думки".

"Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії", – сказала вона.

На думку віцепрем’єрки, пропозиції Джонсона мають на меті "створити поле для дискусії".

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"Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців", – додала Стефанішина в розмові з журналістами.

Минулого тижня Борис Джонсон зустрічався з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, після чого опублікував у таблоїді Daily Mail колонку про своє бачення "мирної угоди" між Україною та Росією.

Його бачення полягає в тому, що Київ відновлює контроль над територіями станом на 24 лютого 2022 року, для чого США дають йому всю необхідну зброю і не блокують подальшого вступу в НАТО. Крім того, українські військові в перспективі можуть замінити американський контингент у Європі.

Росії натомість пропонують певні гарантії "захисту російськомовних" в Україні та перспективи повернення в "Групу семи" і партнерства з НАТО. На думку експрем’єра Британії, саме Трамп здатен утілити цей план у життя.

Минулого тижня Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після якої знову заявив, що хоче посадити Україну й РФ за стіл переговорів і "принести мир у світ".