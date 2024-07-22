В Кабмине прокомментировали "мирный план" Джонсона: Действует в интересах Украины

Исправлено 17:26. Исправлен абзац о "партнерстве России с НАТО".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что "мирные предложения" бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которые получили резонанс в Украине, отражают его собственные взгляды.

Источник: Стефанишина во время встречи с журналистами в Киеве в понедельник, 22 июля, "Европейская правда", "Интерфакс-Украина"

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Детали: По словам Стефанишиной, Джонсон "действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мысли".

"Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из Республиканской партии", – сказала она.

По мнению вице-премьера, предложения Джонсона имеют целью "создать поле для дискуссии".

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"Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев", – добавила Стефанишина в разговоре с журналистами.

На прошлой неделе Борис Джонсон встречался с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, после чего опубликовал в таблоиде Daily Mail колонку о своем видении "мирного соглашения" между Украиной и Россией.

Его видение заключается в том, что Киев восстанавливает контроль над территориями по состоянию на 24 февраля 2022 года, для чего США дают ему все необходимое оружие и не блокируют дальнейшего вступления в НАТО.Кроме того, украинские военные в перспективе могут заменить американский контингент в Европе.

России взамен предлагают определенные гарантии "защиты русскоязычных" в Украине и перспективы возвращения в "Группу семи" и партнерство с НАТО. По мнению экс-премьера Британии, именно Трамп способен воплотить этот план в жизнь.

На прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого вновь заявил, что хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров и "принести мир в мир".