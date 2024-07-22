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Bihus.Info: "Слуга народу" Жупанин пропустив засідання Ради через навчання у Лондоні

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 липня 2024, 20:24
Bihus.Info: Слуга народу Жупанин пропустив засідання Ради через навчання у Лондоні
Андрій Жупанин. Фото - Слуга Народу

Новину уточнено: Жупанин в коментарі "Українській правді" підтвердив, що справді вчиться у Великобританії.

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що народний депутат фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин під час повномасштабної війни регулярно виїжджає за кордон, зокрема на навчання до Лондонської школи бізнесу.

Джерело: матеріал Bihus.Info.

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Деталі: Журналісти вияснили, що за даними системи голосування "Рада", Жупанин був відсутній в парламенті, де 18-20 червня голосували за низку важливих законопроєктів. 

11 червня дружина нардепа – Богдана, у своєму профілі в Instagram опублікувала спільну світлину з ним з Лондона.

 

Упродовж 11-20 червня вона вже регулярно публікувала фото та відео з прогулянок та відпочинку у столиці Великої Британії. Зокрема, 16 червня в Інстаграмі вона виставила фотографії з лондонського ресторану, де на одному з фото журналісти Bihus.Info упізнали Жупанина. Втім згодом цей допис видалили.

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Розслідувачі виявили, що в серпні 2022-го Жупанин вступив на навчання до London Business School, де навіть отримав стипендію на часткове покриття вартості навчання у 2023-му. 

У коментарі виданню Think Лондонської школи бізнесу у квітні 2023 року Андрій Жупанин заявив, що раз на місяць витрачає 54 годин на дорогу, аби 48 годин побути у столиці Великої Британії на навчанні. 

У коментарі Bihus.Info Жупанин заявив, що цю тезу про регулярні виїзди на навчання він озвучував давно, нині ж їздить в Лондон виключно по роботі. Так, зокрема, виявилося, що лише за останні кілька місяців Жупанин вже тричі виїжджав туди. Востаннє, за його словами, він їздив 8-16 червня.

Нагадаємо, що за рішенням РНБО від січня 2023 року, держслужбовці не мають права залишати Україну у недержавницьких справах. 

Уточнено: Жупанин в коментарі УП уточнив, що справді навчається у Великобританії та надіслав відповідне фото. 

 
Фото надане уп

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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