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Bihus.Info: "Слуга народа" Жупанин пропустил заседание Рады из-за обучения в Лондоне

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 июля 2024, 20:24
Bihus.Info: Слуга народа Жупанин пропустил заседание Рады из-за обучения в Лондоне
Андрей Жупанин. Фото - Слуга Народа

Новость уточнена: Жупанин в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что действительно учится в Великобритании.

Журналисты Bihus.Info выяснили, что народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин во время полномасштабной войны регулярно выезжает за границу, в частности, на обучение в Лондонскую школу бизнеса.

Источник: материал Bihus.Info.

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Детали: Журналисты выяснили, что по данным системы голосования "Рада", Жупанин отсутствовал в парламенте, где 18-20 июня голосовали за ряд важных законопроектов.

11 июня жена нардепа – Богдана, в своем профиле в Instagram опубликовала общую фотографию с ним.

 

11-20 июня она уже регулярно публиковала фото и видео с прогулок и отдыха в столице Великобритании. В частности, 16 июня в Инстаграмме она выставила фотографии из лондонского ресторана, где на одном из фото журналисты Bihus.Info узнали Жупанина. Впрочем, впоследствии этот пост удалили.

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Расследователи обнаружили, что в августе 2022 года Жупанин поступил на обучение в London Business School, где даже получил стипендию на частичное покрытие стоимости обучения в 2023-м.

Также в комментарии изданию Think Лондонской школы бизнеса в апреле 2023 года Андрей Жупанин заявил, что раз в месяц тратит 54 часа на дорогу, чтобы 48 часов побыть в столице Великобритании на учебе.

В комментарии Bihus.Info Жупанин заявил, что этот тезис о регулярных выездах на учебу он озвучивал давно, сейчас же ездит в Лондон исключительно по работе. Так, в частности, оказалось, что только за последние несколько месяцев Жупанин уже трижды уезжал туда. В последний раз, по его словам, он ездил 8-16 июня.

Напомним, что по решению СНБО от января 2023 года госслужащие не имеют права покидать Украину по негосударственным делам.

Уточнено: Жупанин в комментарии УП уточнил, что действительно учится в Великобритании и прислал соответствующее фото.

 
фото предоставлено УП

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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