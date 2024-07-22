Росіяни активізувались на Краматорському напрямку, там 28 зіткнень за добу – Генштаб

Від початку доби 22 липня на полі бою відбулось 133 бойових зіткнення, російські війська активізувались на Краматорському напрямку, найгарячіше – на Покровському.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 22 липня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України три ракетних удари, застосувавши три ракети, і 71 авіаудар, скинувши 84 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 455 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку ворог сім разів безуспішно атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив наступальні штурми у районах Берестового та Глушківки. Українські захисники відбили дві атаки, ще шість – наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Тернів, а також Серебрянського лісу. Шість атак – відбито, чотири – досі продовжуються".

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Деталі: Також за даними відомства, на Сіверському напрямку було шість російських атак у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Оріхово-Василівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку росіяни активізувалися, здійснивши 28 наступальних дій біля Часового Яру, Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Андріївки та Кліщіївки. Сили оборони відбили 21 атаку, ще сім – продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували українські війська біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Чотирнадцять боїв – завершено, ще одне боєзіткнення триває.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби росіяни 38 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Іванівка, Пантелеймонівка, Нью-Йорк, Лозуватське, Тимофіївка, Прогрес, Вовче, Яснобродівка та Уманське. Сили оборони відбили 29 атак, дев’ять – ще продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Десять атак – відбили, ще три – досі тривають.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну наступальну дію неподалік Роботиного, де зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку усі зусилля окупантів потіснити українські підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра не мали успіху.