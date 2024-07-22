Россияне активизировались на Краматорском направлении, там 28 столкновений за сутки – Генштаб

С начала суток 22 июля на поле боя произошло 133 боевых столкновения, российские войска активизировались на Краматорском направлении, горячее всего – на Покровском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 22 июля

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив три ракеты, и 71 авиаудар, сбросив 84 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 455 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктов.

Реклама:

На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы в районах Берестового и Глушковки. Украинские защитники отбили две атаки, еще шесть – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Тернов, а также Серебрянского леса. Шесть атак – отбиты, четыре – до сих пор продолжаются".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Также по данным ведомства, на Северском направлении было шесть российских атак в районах Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного.

На Краматорском направлении россияне активизировались, совершив 28 наступательных действий возле Временного Яра, Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Андреевки и Клещиевки. Силы обороны отразили 21 атаку, еще семь – продолжаются.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали украинские войска у Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Четырнадцать боев – завершено, еще одно боестолкновение продолжается.

Наибольшую активность русские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток россияне 38 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Ивановка, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны отразили 29 атак, девять – еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки и Прасковьевки. Десять атак – отбили, еще три – до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики совершили одно наступательное действие неподалеку от Роботино, где потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра не имели успеха.