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РФ і Північна Корея посилюють співпрацю в судовій сфері – аналітики

Ольга Глущенко Вівторок, 23 липня 2024, 06:56
РФ і Північна Корея посилюють співпрацю в судовій сфері – аналітики
ілюстративне фото Getty Images

Експерти Інституту вивчення війни вказують на те, що Росія і Північна Корея посилюють співпрацю в судовій і законодавчій сферах.

Джерело: ISW

Деталі: Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов прибув до Пхеньяна і 22 липня зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чол Воном, що стало першим візитом російського генерального прокурора до Північної Кореї.

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Як повідомляється, Краснов і генпрокурор КНДР обговорили шляхи подальшої співпраці та підписали угоду про спільну роботу між російською та північнокорейською генеральними прокуратурами на 2024-2026 роки.

У звіті зазначають, що генеральні прокуратури Росії та Північної Кореї підтримували діалог з 2010 року в рамках окремої угоди про співпрацю, але нова угода, ймовірно, буде набагато більш сфокусованою за обсягом, що відображає активізацію російсько-північнокорейської співпраці за останній рік.

Краснов підкреслив важливість "налагодження регулярного обміну законодавчими актами" між Росією та Північною Кореєю і зазначив, що Росія готова ділитися з Північною Кореєю власним досвідом у розвитку судової практики, а також вивчати північнокорейську судову практику, зокрема у сферах зв'язку та інформаційних технологій.

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Як повідомляв ISW, за останній рік обидві країни активізували військову, політичну, дипломатичну та економічну співпраці, але, на думку фахівців,особливої уваги заслуговує очевидне бажання узгодити порядок денний судової та прокурорської діяльності.

Раніше ISW зазначав, що російська Генеральна прокуратура використовує адміністративне законодавство для посилення контролю судової системи над російським суспільством, а нещодавні закордонні контакти Краснова (в тому числі з офіційними особами Іраку та Центральноафриканської Республіки), ймовірно, частково спрямовані на те, щоб поділитися такою тактикою судового контролю та правоохоронної діяльності з дружніми державами в обмін на розширення власного арсеналу методів внутрішнього контролю в Росії.

Зацікавленість РФ у північнокорейському судовому досвіді в галузі комунікацій та інформаційних технологій, ймовірно, є відображенням бажання Кремля консолідувати контроль над російським інформаційним простором, в тому числі за допомогою платформ обміну повідомленнями і послуг віртуальних приватних мереж (VPN).

Теми: Північна КореяРосія
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