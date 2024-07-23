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РФ и Северная Корея усиливают сотрудничество в судебной сфере – аналитики

Ольга ГлущенкоВторник, 23 июля 2024, 06:56
РФ и Северная Корея усиливают сотрудничество в судебной сфере – аналитики
иллюстративное фото Getty Images

Эксперты Института изучения войны указывают на то, что Россия и Северная Корея усиливают сотрудничество в судебной и законодательной сферах.

Источник: ISW

Детали: Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Пхеньян и 22 июля встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чол Воном, что стало первым визитом российского генерального прокурора в Северную Корею.

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Как сообщается, Краснов и генпрокурор КНДР обсудили пути дальнейшего сотрудничества и подписали соглашение о совместной работе между российской и северокорейской генеральными прокуратурами на 2024-2026 годы.

В отчете отмечается, что генеральные прокуратуры России и Северной Кореи поддерживали диалог с 2010 года в рамках отдельного соглашения о сотрудничестве, но новое соглашение, вероятно, будет гораздо более сфокусированным по объему, что отражает активизацию российско-северокорейского сотрудничества за последний год.

Краснов подчеркнул важность "налаживания регулярного обмена законодательными актами" между Россией и Северной Кореей и отметил, что Россия готова делиться с Северной Кореей собственным опытом в развитии судебной практики, а также изучать северокорейскую судебную практику, в частности в сферах связи и информационных технологий.

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Как сообщал ISW, за последний год обе страны активизировали военное, политическое, дипломатическое и экономическое сотрудничество, но, по мнению специалистов, особого внимания заслуживает очевидное желание согласовать повестку дня судебной и прокурорской деятельности.

Ранее ISW отмечал, что российская Генеральная прокуратура использует административное законодательство для усиления контроля судебной системы над российским обществом, а недавние зарубежные контакты Краснова (в том числе с официальными лицами Ирака и Центральноафриканской Республики), вероятно, частично направлены на то, чтобы поделиться такой тактикой судебного контроля и правоохранительной деятельности с дружественными государствами в обмен на расширение собственного арсенала методов внутреннего контроля в России.

Заинтересованность РФ в северокорейском судебном опыте в области коммуникаций и информационных технологий, вероятно, является отражением желания Кремля консолидировать контроль над российским информационным пространством, в том числе с помощью платформ обмена сообщениями и услуг виртуальных частных сетей (VPN).

Темы: Северная КореяРосcия
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