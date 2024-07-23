ЗСУ за добу відмінусували ще 1 220 окупантів
Вівторок, 23 липня 2024, 07:30
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 220 російських солдатів, 57 артилерійських систем та 20 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 568 980 (+1 220) осіб,
- танків – 8 288 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 16 000 (+20) од,
- артилерійських систем – 15 694 (+57) од,
- РСЗВ – 1 125 (+2) од,
- засобів ППО – 901 (+1) од,
- літаків – 362 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 511 (+36) од,
- крилатих ракет – 2 401 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 202 (+64) од,
- спеціальної техніки – 2 640 (+3) од.
Дані уточнюються.