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Росіяни концентрують атаки біля Новоолександрівки на Покровському напрямку – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 липня 2024, 08:26
Росіяни концентрують атаки біля Новоолександрівки на Покровському напрямку – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 155 бойових зіткнень, найгарячіші напрямки Краматорскьйи та Покровський, де відбулося, відповідно, 30 і 43 атак ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського Тернів, Торського, а також Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося вісім боєзіткнень.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку окупанти атакували 30 разів в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

На Времівському та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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