Глава МЗС Фінляндії: Варто задуматися над членством Угорщини в ЄС

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що якщо цінності Угорщини настільки відрізняються від цінностей Євросоюзу, то варто задуматися над її перебуванням в ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Iisalmen Sanomat

Деталі: Валтонен вказала, що у своїй двосторонній дипломатії Угорщина не повинна представляти або створювати враження, що вона представляє ЄС, коли її прем'єр-міністр Віктор Орбан, наприклад, відвідує Москву і Пекін.

Реклама:

За її словами, погляди Угорщини не відповідають офіційній лінії ЄС.

"Звичайно, це справа кожної окремої країни. Але в якийсь момент варто запитати, чи є Європейський Союз правильною групою, якщо ідеї настільки фундаментально відрізняються від наших спільних цінностей", – зазначила очільниця фінського МЗС.

Водночас вона додала, що не буде посилати Угорщині сигнал про те, що країна повинна переглянути своє членство в ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що переважна більшість міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні в Брюсселі розкритикували неузгоджені "мирні місії" угорського керівництва.

Єврокомісія вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана. Аналогічний крок ухвалили кілька держав-членів.

Водночас Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику.

Читайте також: Ізоляція Орбана. Чому спроби угорського лідера отримати вплив у ЄС так і не дали йому переваг