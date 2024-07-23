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Глава МИД Финляндии: Стоит задуматься над членством Венгрии в ЕС

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 23 июля 2024, 11:10
Глава МИД Финляндии: Стоит задуматься над членством Венгрии в ЕС
Элина Валтонен. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что если ценности Венгрии настолько отличаются от ценностей Евросоюза, то стоит задуматься над ее пребыванием в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Iisalmen Sanomat

Детали: Валтонен указала, что в своей двусторонней дипломатии Венгрия не должна представлять или создавать впечатление, что она представляет ЕС, когда ее премьер-министр Виктор Орбан, например, посещает Москву и Пекин.

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По ее словам, взгляды Венгрии не соответствуют официальной линии ЕС.

"Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", – отметила глава финского МИД.

В то же время она добавила, что не будет посылать Венгрии сигнал о том, что страна должна пересмотреть свое членство в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что подавляющее большинство министров иностранных дел стран Европейского Союза на заседании в Брюсселе раскритиковали несогласованные "мирные миссии"венгерского руководства.

Еврокомиссия решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.

В то же время Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию" несмотря на критику.

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Темы: ВенгрияЕСФинляндия
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