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Україна обговорює з Молдовою повернення ухилянтів

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 23 липня 2024, 11:46
Україна обговорює з Молдовою повернення ухилянтів
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРАПОР МОЛДОВИ, КИШИНІВ, ФОТО GETTY IMAGES

Україна обговорює з офіційним Кишиневом повернення додому українських чоловіків призовного віку, які виїхали з країни незаконно і залишаються у Молдові.

Джерело: Newsmaker, посол України у Молдові Марко Шевченко у телепрограмі

Деталі: Шевченко розповів, що Київ веде "певний діалог" з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови. 

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За його словами, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються "незрозуміло куди" – їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає.

"Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці – що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку", – зазначив посол. 

Нагадаємо, безпекова угода України з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у перші ж дні для участі в Українському легіоні зареєструвалися кілька тисяч осіб.

Теми: МолдоваУкраїнавійнакордон
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