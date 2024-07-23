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Украина обсуждает с Молдовой возвращение уклонистов

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 23 июля 2024, 11:46
Украина обсуждает с Молдовой возвращение уклонистов
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЛАГ МОЛДОВЫ, КИШИНЕВ, ФОТО GETTY IMAGES

Украина обсуждает с официальным Кишиневом возвращение домой украинских мужчин призывного возраста, которые выехали из страны незаконно и остаются в Молдове.

Источник: Newsmaker, посол Украины в Молдове Марко Шевченко в телепрограмме

Детали: Шевченко рассказал, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом по возвращению украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову.

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По его словам, определенное количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда" - их не задерживают, они вероятно или остаются на территории Молдовы, или едут в другие страны. Точной статистики по количеству таких людей нет.

"Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку - что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", - отметил посол.

Напомним, соглашение по безопасности Украины с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в первые же дни для участия в Украинском легионе зарегистрировались несколько тысяч человек.

Темы: МолдоваУкраинавойнаграница
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