Соціологи запитали, який із трьох варіантів закінчення війни влаштовує українців

Виступ президента України на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, який проходив 15-16 червня у Швейцарії за участі представників 93 країн. Фото ОП

Більшість українців вважають категорично неприйнятним варіант домовленостей про закінчення війни, за якого Україна мусила би відкласти вступ до НАТО і визволення територій, водночас більш помірковані варіанти домовленостей громадяни сприймають легше.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 16-22 травня та 20-25 червня

Деталі: Соціологи зазначають, що провели невеликий власний експеримент, "запакувавши" певні поступки у пакет з іншими важливими домовленостями.

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Вони пояснили це тим, раніше для кожної окремої поступки озвучували окреме питання, але в реальності будь-які домовленості є пакетними і можуть містити "і батіг, і пряник".

Соціологи кажуть, що людина може відкидати певну поступку, але якщо вона буде "запакована" у пакет з іншими, більш важливими аспектами, то такий пакет може хоч і без ентузіазму, але отримати схвалення.

КМІС змоделював 3 ілюстраційні пакети домовленостей і попросив респондентів відповісти, як би вони поставились до кожного окремого пакету. Для кожного респондента випадковим чином відбирали один пакет (пропозиції у самому пакеті теж озвучували різним людям у різному порядку).

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Соціологи також акцентують, що спеціально додали варіант "це буде важкий варіант, але загалом прийнятний", оскільки він у більш соціально прийнятній формі дозволяє людині висловити згоду на певний компроміс.

Самі пакети звучали наступним чином:

Пакет №1:

Росія зберігає контроль над усіма окупованими зараз територіями

Україна відмовляється від вступу до НАТО

Україна стає членом Європейського Союзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови

Пакет №2:

Хоча Україна офіційно цього не визнає, але Росія зберігає контроль над окупованими територіями Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму

Україна стає членом НАТО та має справжні гарантії безпеки

Україна стає членом Європейського Союзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови

Пакет №3:

Хоча Україна офіційно цього не визнає, але Росія зберігає контроль над окупованими територіями Донецької і Луганської областей та Криму

Україна повертає контроль над Запорізькою і Херсонською областями в повних межах

Україна стає членом НАТО та має справжні гарантії безпеки

Україна стає членом Європейського Союзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови

Проаналізувавши результати, соціологи дійшли висновку, що варіант з відкладенням визволення окупованих зараз територій та забороною на вступ до НАТО, проте із вступом до ЄС, підтримують 38%, але для більшості – 54% – такий варіант категорично неприйнятний.

Інфографіка КМІС

Водночас якщо Україна отримає членство в НАТО (на додачу до членства в ЄС), то навіть із відкладенням визволення окупованих зараз територій 47% готові підтримати цей варіант, а категорично проти будуть – 38%.

А якщо Україна крім членства в НАТО і ЄС також зможе визволити хоча би Херсонщину та Запоріжжя, то на такий варіант будуть згодні (хоч і переважно як "важкий компроміс", оскільки інші території залишаться під контролем Росії) 57%. Категорично неприйнятним такий варіант буде для 33%.

Інфографіка КМІС

Дослівно КМІС: "Важливо врахувати такі моменти: Хоча українці є гнучкими і відкритими до дискусій щодо параметрів мирних домовленостей, але водночас однозначно не згодні на "мир на будь-яких умовах". Ставлення до розглянутих пакетів показує, що якби пакети включали нинішні вимоги Росії, то абсолютна більшість категорично відкинули би їх".

Також опитування свідчить, що критично важливим, навіть пріоритетним, є питання забезпечення безпеки та захисту від майбутніх вторгнень.

"Питання повернення всіх територій є болючим для населення. Опитування КМІС показують, що абсолютна більшість населення хотіли би відновлення повної територіальної цілісності. Проте частина можуть вважати це більш віддаленою можливістю і наразі скоріше намагаються "прагматично" дивитися на це питання. Ці результати показують, що повернення контролю над усією Херсонщиною та Запоріжжям у ближчій перспективі було би особливо бажаним для українців", – зазначають соціологи.

Дослідження тривало упродовж 16-22 травня і 20-25 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 067 респондентів протягом 16-22 травня і 2 008 респондентів протягом 20-25 червня. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас у кожній вибірці близько 2% – це українців, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для результатів опитування, проведеного в травні. В опитуванні, яке було проведене в червні, проводився експеримент і 2 008 респондентів були випадково розподілені на три еквівалентні підвибірки (644-694 респондентів кожна). Результати аналізувалися для кожної вибірки окремо і для кожної підвибірки похибка становить близько 5%.

КМІС акцентує, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.