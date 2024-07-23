Социологи спросили, какой из трех вариантов окончания войны устраивает украинцев

Выступление президента Украины на первом пленарном заседании Глобального саммита мира, который проходил 15-16 июня в Швейцарии с участием представителей 93 стран. Фото ОП

Большинство украинцев считают категорически неприемлемым вариант договоренностей об окончании войны, при котором Украина должна была бы отложить вступление в НАТО и освобождение территорий, в то же время более умеренные варианты договоренностей граждане воспринимают легче.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в течение 16-22 мая и 20-25 июня

Детали: Социологи отмечают, что провели небольшой собственный эксперимент, "упаковав" определенные уступки в пакет с другими важными договоренностями.

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Они объяснили это тем, что ранее для каждой отдельной уступки озвучивали отдельный вопрос, но в реальности любые договоренности являются пакетными и могут содержать "и кнут, и пряник".

Социологи говорят, что человек может отвергать определенную уступку, но если она будет "упакована" в пакет с другими, более важными аспектами, то такой пакет может хоть и без энтузиазма, но получить одобрение.

КМИС смоделировал 3 иллюстрационных пакета договоренностей и попросил респондентов ответить, как бы они отнеслись к каждому отдельному пакету. Для каждого респондента случайным образом отбирали один пакет (предложения в самом пакете тоже озвучивали разным людям в разном порядке).

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Социологи также акцентируют, что специально добавили вариант "это будет тяжелый вариант, но в целом приемлемый", поскольку он в более социально приемлемой форме позволяет человеку выразить согласие на определенный компромисс.

Сами пакеты звучали следующим образом:

Пакет №1:

Россия сохраняет контроль над всеми оккупированными сейчас территориями

Украина отказывается от вступления в НАТО

Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления

Пакет №2:

Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма

Украина становится членом НАТО и имеет настоящие гарантии безопасности

Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления

Пакет №3:

Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Крыма

Украина возвращает контроль над Запорожской и Херсонской областями в полных пределах

Украина становится членом НАТО и имеет настоящие гарантии безопасности

Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления

Проанализировав результаты, социологи пришли к выводу, что вариант с отложением освобождения оккупированных сейчас территорий и запретом на вступление в НАТО, однако со вступлением в ЕС, поддерживают 38%, но для большинства – 54% – такой вариант категорически неприемлем.

В то же время если Украина получит членство в НАТО (в дополнение к членству в ЕС), то даже с отложением освобождения оккупированных сейчас территорий 47% готовы поддержать этот вариант, а категорически против будут – 38%.

ИнфографИка КМИС

А если Украина кроме членства в НАТО и ЕС также сможет освободить хотя бы Херсонскую и Запорожскую области, то на такой вариант будут согласны (хотя и преимущественно как на "тяжелый компромисс", поскольку другие территории останутся под контролем России) 57%. Категорически неприемлемым такой вариант будет для 33%.

ИнфографИка КМИС

Дословно КМИС: "Важно учесть такие моменты: хотя украинцы являются гибкими и открытыми к дискуссиям относительно параметров мирных договоренностей, но в то же время однозначно не согласны на "мир на любых условиях". Отношение к рассмотренным пакетам показывает, что если бы пакеты включали нынешние требования России, то абсолютное большинство категорически отвергли бы их".

Также опрос свидетельствует, что критически важным, даже приоритетным, является вопрос обеспечения безопасности и защиты от будущих вторжений.

"Вопрос возвращения всех территорий является болезненным для населения. Опросы КМИС показывают, что абсолютное большинство населения хотели бы восстановления полной территориальной целостности. Однако часть могут считать это более отдаленной возможностью и сейчас скорее пытаются "прагматично" смотреть на этот вопрос. Эти результаты показывают, что возвращение контроля над всей Херсонской и Запорожской областями в ближайшей перспективе было бы особенно желательным для украинцев", – отмечают социологи.

Исследование проходило в течение 16-22 мая и 20-25 июня. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 067 респондентов в течение 16-22 мая и 2 008 респондентов в течение 20-25 июня. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время в каждой выборке около 2% – это украинцы, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для результатов опроса, проведенного в мае. В опросе, проведенном в июне, проводился эксперимент и 2 008 респондентов были случайно распределены на три эквивалентные подвыборки (644-694 респондентов каждая). Результаты анализировались для каждой выборки отдельно и для каждой подвыборки погрешность составляет около 5%.

КМИС акцентирует, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.