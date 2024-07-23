Найближчі дні будуть спекотними, місцями пройдуть дощі з градом і шквалами

Невеликий дощ очікується місцями в західних областях у ніч на середу 24 липня, вдень помірні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 24 липня в західних областях України оголошено І рівень небезпеки (жовтий): очікуються грози, подекуди град і шквали.

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Температура вночі по Україні 12-17°, вдень 22-27°. У Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°.

На решті території, без опадів, лише вдень у Житомирській та Вінницькій областях короткочасний дощ. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у південній частині вночі 19-24°, вдень 29-34°.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

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У Києві в середу без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

25 липня в західних, Житомирській, Вінницькій, вдень та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21, на півдні країни 20-25; вдень у західних і Вінницькій областях 19-24°, на півночі країни 25-30°, на решті території 28-33°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 17-22°.

У столиці в четвер без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.