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Ближайшие дни будут жаркими, местами пройдут дожди с градом и шквалами

Валентина РоманенкоВторник, 23 июля 2024, 13:21
Ближайшие дни будут жаркими, местами пройдут дожди с градом и шквалами
фото иллюстративное

Небольшой дождь ожидается местами в западных областях в ночь на среду 24 июля, днем умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 24 июля в западных областях Украины объявлен І уровень опасности (желтый): ожидаются грозы, местами град и шквалы.

Температура ночью по Украине 12-17°, днем 22-27°. В Карпатах ночью 9-14 °, днем 16-21°.

На остальной территории, без осадков, лишь днем в Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в южной части ночью 19-24°, днем 29-34°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

25 июля в западных, Житомирской, Винницкой, днем и Одесской областях местами кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21, на юге страны 20-25; днем в западных и Винницкой областях 19-24°, на севере страны 25-30°, на остальной территории 28-33°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 17-22°.

В столице в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Темы: погода
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