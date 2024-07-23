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У Кремлі погрожують ЄС помстою за рішення віддати доходи від активів РФ на зброю для України

Ірина Балачук, Марія ЄмецьВівторок, 23 липня 2024, 13:34
У Кремлі погрожують ЄС помстою за рішення віддати доходи від активів РФ на зброю для України
Дмитро Пєсков. Фото spbdnevnik.ru

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков назвав "крадіжкою" наміри ЄС спрямувати перший транш з доходів від заморожених активів РФ на зброю для України і пригрозив "відповіддю". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланнями на російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Пєсков прокоментував заяву головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, що ЄС скерує перший транш з доходів від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

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Пряма мова прессекретаря Путіна: "Безперечно, так чи інакше якась відповідь буде. Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь".

Передісторія:

  • Як відомо, Боррель заявляв, що перші 1,4 млрд євро з доходів від російських активів мають стати доступними у липні, та ще 1 млрд – до кінця 2024 року. 
  • Кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України.

Теми: РосіяЄС
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