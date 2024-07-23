У Кремлі погрожують ЄС помстою за рішення віддати доходи від активів РФ на зброю для України

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков назвав "крадіжкою" наміри ЄС спрямувати перший транш з доходів від заморожених активів РФ на зброю для України і пригрозив "відповіддю".

Джерело: "Європейська правда" з посиланнями на російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Пєсков прокоментував заяву головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, що ЄС скерує перший транш з доходів від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

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Пряма мова прессекретаря Путіна: "Безперечно, так чи інакше якась відповідь буде. Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь".

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