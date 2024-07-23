В Кремле угрожают ЕС местью за решение отдать доходы от активов РФ на оружие для Украины
Вторник, 23 июля 2024, 13:34
Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков назвал "кражей" намерения ЕС направить первый транш из доходов от замороженных активов РФ на оружие для Украины и пригрозил "ответом".
Источник: "Европейская правда" со ссылками на российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: Песков прокомментировал заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС направит первый транш из доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.
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Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Бесспорно, так или иначе какой-то ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без ответных шагов".
Предыстория:
- Изначально Боррель говорил, что первые 1,4 млрд евро с доходов от российских активов должны стать доступными в июле, и еще 1 млрд – до конца 2024 года.
- Средства будут направлены на закупку приоритетного военное оборудование для Украины.