В Кремле угрожают ЕС местью за решение отдать доходы от активов РФ на оружие для Украины

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков назвал "кражей" намерения ЕС направить первый транш из доходов от замороженных активов РФ на оружие для Украины и пригрозил "ответом".

Источник: "Европейская правда" со ссылками на российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Песков прокомментировал заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС направит первый транш из доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.

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Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Бесспорно, так или иначе какой-то ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без ответных шагов".

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