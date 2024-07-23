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Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Кремле угрожают ЕС местью за решение отдать доходы от активов РФ на оружие для Украины

Ирина Балачук, Мария ЕмецВторник, 23 июля 2024, 13:34
В Кремле угрожают ЕС местью за решение отдать доходы от активов РФ на оружие для Украины
Дмитрий Песков. Фото spbdnevnik.ru

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков назвал "кражей" намерения ЕС направить первый транш из доходов от замороженных активов РФ на оружие для Украины и пригрозил "ответом".

Источник: "Европейская правда" со ссылками на российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Песков прокомментировал заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС направит первый транш из доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.

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Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Бесспорно, так или иначе какой-то ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без ответных шагов".

Предыстория:

  • Изначально Боррель говорил, что первые 1,4 млрд евро с доходов от российских активов должны стать доступными в июле, и еще 1 млрд – до конца 2024 года.
  • Средства будут направлены на закупку приоритетного военное оборудование для Украины.

Темы: РосcияЕС
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