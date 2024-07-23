Гарріс обійшла Байдена у новому опитуванні щодо перспектив перемогти Трампа

У США провели перше велике опитування після того, як Джо Байден знявся з президентських перегонів. Воно виявило, що Камала Гарріс має вищу підтримку у змаганні з Трампом, ніж чинний президент.

Джерело: опитування агенції Morning Consult, яке цитують агентство Bloomberg і "Європейська правда"

Деталі: Згідно з опитуванням, віцепрезидентка США відстає від Трампа на два відсоткових пункти (47% до 45%), що перебуває в межах статистичної похибки.

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Водночас це відставання є меншим, ніж у Трампа від Байдена, коли ще той був кандидатом – на шість відсоткових пунктів, яке Morning Consult фіксувало до зняття чинним президентом США своєї кандидатури.

Опитування Morning Consult почали фіксувати більшу привабливість віцепрезидентки як кандидатки на виборах від демократів після того, як Джо Байден невдало виступив на дебатах із Трампом наприкінці червня.

Як зазначає Bloomberg, є підстави вважати, що внесення імені Гарріс до виборчого бюлетеня може допомогти Демократичній партії. Але наразі говорити про це рано, вважає опитаний агентством соціолог Спенсер Кімбелл.

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Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

До кінця доби у понеділок Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів, щоб претендувати на офіційну номінацію.

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