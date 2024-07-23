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Харрис обошла Байдена в новом опросе относительно перспектив победить Трампа

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 23 июля 2024, 17:01
Харрис обошла Байдена в новом опросе относительно перспектив победить Трампа
Камала Харрис. фото: Getty Images

В США провели первый большой опрос после того, как Джо Байден снялся с президентской гонки. Он выявил, что Камала Харрис имеет более высокую поддержку в борьбе с Трампом, чем действующий президент.

Источник: опрос агентства Morning Consult, который цитируют агентство Bloomberg и "Европейская правда"

Детали: Согласно опросу, вице-президент США отстает от Трампа на два процентных пункта (47% до 45%), что находится в пределах статистической погрешности.

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В то же время это отставание меньше, чем у Трампа от Байдена, когда тот еще был кандидатом – на шесть процентных пунктов, которое Morning Consult фиксировало до снятия действующим президентом США своей кандидатуры.

Опросы Morning Consult начали фиксировать большую привлекательность вице-президента как кандидата на выборах от демократов после того, как Джо Байден неудачно выступил на дебатах с Трампом в конце июня.

Как отмечает Bloomberg, есть основания полагать, что внесение имени Харрис в избирательный бюллетень может помочь Демократической партии. Но пока говорить об этом рано, считает опрошенный агентством социолог Спенсер Кимбелл.

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Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

До конца суток в понедельник Харрис заручилась достаточной поддержкой делегатов, чтобы претендовать на официальную номинацию.

Читайте также статью "ЕвроПравды": Интрига возвращается: как первые дни кампании Харрис добавили драйва американским выборам.

Темы: СШАвиборыпрезидентБайден
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