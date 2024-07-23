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Рекордна за чотири роки площа лісових пожеж в РФ: з початку року згоріло 5 млн га

Валентина РоманенкоВівторок, 23 липня 2024, 17:26
Рекордна за чотири роки площа лісових пожеж в РФ: з початку року згоріло 5 млн га
лісова пожежа. ілюстративне фото

З початку року в Росії згоріло вже п'ять мільйонів гектарів лісу - переважно тайги. Площа згорілих лісів, понад 99% якої припадає на регіони Сибіру і Далекого Сходу, стала рекордною за останні чотири роки.

Джерело: російська "Радіо Свобода" з посиланням на дані Авіалісоохорони РФ

Деталі: Наразі на всій території Якутії, Бурятії, Забайкальського і Красноярського країв РФ, а також у районах ще чотирьох регіонів через лісові пожежі діє режим НС. У Якутії горить понад 700 тисяч гектарів тайги, майже половину з яких влада гасити відмовилася.

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Видання зазначає, що щорічно в Росії згорають мільйони гектарів лісу. Іноді пожежі переходять і на населені пункти. Поширення лісових пожеж, яке дедалі важче контролювати, метеорологи багато в чому пов'язують з антропогенною зміною клімату.

Теми: Росія
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