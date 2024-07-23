Рекордная за четыре года площадь лесных пожаров в РФ: с начала года сгорело 5 млн га

С начала года в России сгорело уже пять миллионов гектаров леса – преимущественно тайги. Площадь сгоревших лесов, свыше 99% которой приходится на регионы Сибири и Дальнего Востока, стала рекордной за последние четыре года.

Источник: российская "Радио Свобода" ссылкой на данные Авиалесоохраны РФ

Детали: Сейчас на всей территории Якутии, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краёв РФ, а также в районах ещё четырёх регионов из-за лесных пожаров действует режим ЧС. В Якутии горит свыше 700 тысяч гектаров тайги, почти половину из которых власти тушить отказались.

Реклама:

Издание отмечает, что ежегодно в России сгорают миллионы гектаров леса. Иногда пожары переходят и на населённые пункты. Распространение лесных пожаров, которое всё труднее контролировать, метеорологи во многом связывают с антропогенным изменением климата.