Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Рекордная за четыре года площадь лесных пожаров в РФ: с начала года сгорело 5 млн га

Валентина РоманенкоВторник, 23 июля 2024, 17:26
Рекордная за четыре года площадь лесных пожаров в РФ: с начала года сгорело 5 млн га
лесной пожар. иллюстративное фото

С начала года в России сгорело уже пять миллионов гектаров леса – преимущественно тайги. Площадь сгоревших лесов, свыше 99% которой приходится на регионы Сибири и Дальнего Востока, стала рекордной за последние четыре года.

Источник: российская "Радио Свобода" ссылкой на данные Авиалесоохраны РФ

Детали: Сейчас на всей территории Якутии, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краёв РФ, а также в районах ещё четырёх регионов из-за лесных пожаров действует режим ЧС. В Якутии горит свыше 700 тысяч гектаров тайги, почти половину из которых власти тушить отказались.

Реклама:

Издание отмечает, что ежегодно в России сгорают миллионы гектаров леса. Иногда пожары переходят и на населённые пункты. Распространение лесных пожаров, которое всё труднее контролировать, метеорологи во многом связывают с антропогенным изменением климата.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Росcия
В Москве будут платить почти 2 млн рублей за контракт с армией
Немецкий генерал считает, что РФ может напасть на НАТО через 5-8 лет
Россия ударила дроном по дому семейного типа на Днепропетровщине: ранены трое детей
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: