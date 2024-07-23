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СБУ затримала колишнього тележурналіста, який закликав до збройного спротиву мобілізації

Валентина РоманенкоВівторок, 23 липня 2024, 18:48
СБУ затримала колишнього тележурналіста, який закликав до збройного спротиву мобілізації
фото, надане джерелом УП

Служба безпеки України затримала відомого провокатора, який закликав до збройного опору мобілізації, та його спільника.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про колишнього тележурналіста, що наразі називає себе блогером, Жана Новосельцева.

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До інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив ще кількох спільників. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу.

За даними слідства, фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників.

Для масового "розгону" провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тисяч користувачів, зазначають у спецслужбі.

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На цих інтернет-ресурсах фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову.

Також вони створили сайт, де "зливали" персональні дані українських військових, насамперед представників ТЦК та правоохоронців.

Для прикриття підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань.

Наразі затримано двох організаторів угруповання: блогера та його спільника-псевдоексперта.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 44-річному колишньому тележурналісту (Новосельцев) та трьом його спільникам за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Довідково: За даними видання "Zaxid.net", Жан Новосельцев є давнім соратником львівського антивакцинатора та провокатора Остапа Стахіва

Новосельцев родом з Харкова. З 2006 року працював на каналі 1+1 як кореспондент, а з вересня 2012 до травня 2014 року був ведучим програми "Гроші". 1+1 припинив співпрацю з Новосельцевим, оскільки той почав працювати у проєкті "Гром ТВ", який був пов'язаний із міністром внутрішніх справ України в уряді Миколи Азарова Віталієм Захарченком.

У 2015 році Новосельцев разом зі своїм колегою Олексієм Кутєповим, який співпрацював з Анатолієм Шарієм і зараз перебуває за кордоном, взяв участь в ефірі "Россия 24", де розповідали про те, як в Україні "переслідують журналістів". Вони розповідали про свій проєкт "17 канал", який звинувачували у співпраці з бойовиками псевдореспубліки. На цьому каналі також працював підозрюваний у держзраді пропагандист Руслан Коцаба.

Теми: СБУ
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