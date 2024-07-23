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СБУ задержала бывшего тележурналиста, который призывал к вооруженному сопротивлению мобилизации

Валентина РоманенкоВторник, 23 июля 2024, 18:48
СБУ задержала бывшего тележурналиста, который призывал к вооруженному сопротивлению мобилизации
фото, предоставленное источником УП

Служба безопасности Украины задержала известного провокатора, который призывал к вооруженному сопротивлению мобилизации, и его сообщника.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, речь идет о бывшем тележурналисте, который сейчас называет себя блогером, Жане Новосельцеве.

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К информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек еще нескольких сообщников. Среди них - псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу.

По данным следствия, фигуранты призывали к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространяли фейки об украинских защитниках.

Для массового "разгона" провокационного контента злоумышленники создали собственную сеть каналов и страниц в Ютубе, Телеграме и Фейсбуке с общей аудиторией более 600 тысяч пользователей, отмечают в спецслужбе.

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На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва.

Также они создали сайт, где "сливали" персональные данные украинских военных, прежде всего представителей ТЦК и правоохранителей.

Для прикрытия подрывной деятельности участники группировки выдавали себя за журналистов, используя удостоверения незарегистрированных изданий.

На данный момент задержаны два организатора группировки: блогер и его сообщник-псевдоэксперт.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 44-летнему бывшему тележурналисту (Новосельцев) и трем его сообщникам по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Справка: По данным издания "Zaxid.net", Жан Новосельцев является давним соратником львовского антивакцинатора и провокатора Остапа Стахива

Новосельцев родом из Харькова. С 2006 года работал на канале 1+1 как корреспондент, а с сентября 2012 до мая 2014 года был ведущим программы "Гроші". 1+1 прекратил сотрудничество с Новосельцевым, поскольку тот начал работать в проекте "Гром ТВ", который был связан с министром внутренних дел Украины в правительстве Николая Азарова Виталием Захарченко.

В 2015 году Новосельцев вместе со своим коллегой Алексеем Кутеповым, который сотрудничал с Анатолием Шарием и сейчас находится за границей, принял участие в эфире "Россия 24", где рассказывали о том, как в Украине "преследуют журналистов". Они рассказывали о своем проекте "17 канал", который обвиняли в сотрудничестве с боевиками псевдореспублики. На этом канале также работал подозреваемый в госизмене пропагандист Руслан Коцаба.

Темы: СБУ
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