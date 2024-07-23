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Командувач британських військ радить не перебільшувати загрозу з боку РФ

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 23 липня 2024, 19:06
Командувач британських військ радить не перебільшувати загрозу з боку РФ
Тоні Радакін. фото: Getty Images

Командувач армією Великої Британії генерал Тоні Радакін вважає, що не варто перебільшувати військову загрозу з боку Росії.

Джерело: Радакін на конференції Land Warfare Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: За словами Радакіна, важливо не перебільшувати загрозу з боку Росії. Він навів українські дані, згідно з якими з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року окупанти втратили 550 тисяч людей убитими або пораненими.

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"Путіну знадобиться п'ять років, щоб відновити російську армію до того рівня, на якому вона була в лютому 2022 року, і ще п'ять років після цього, щоб виправити слабкі місця, які виявила війна", – вважає він.

Як зазначає The Guardian, британське військове керівництво вважає, що сукупна загроза з боку Росії, Китаю і, можливо, Ірану та Північної Кореї зростає і стане ще гострішою до 2027 або 2028 року.

На цьому тлі новий лейбористський уряд оголосив про початок Стратегічного оборонного огляду Збройних сил, покликаного перевірити їхню готовність до протистояння нинішнім загрозам.

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Новий уряд Британії на чолі з прем'єром Кіром Стармером також раніше пообіцяв збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП та посилити свою роль у НАТО.

Теми: Велика БританіяРосіявійнаЗбройні сили
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