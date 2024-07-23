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Командующий британских войск советует не преувеличивать угрозу со стороны РФ

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 23 июля 2024, 19:06
Командующий британских войск советует не преувеличивать угрозу со стороны РФ
Тони Радакин. фото: Getty Images

Командующий армией Великобритании генерал Тони Радакин считает, что не стоит преувеличивать военную угрозу со стороны России.

Источник: Радакин на конференции Land Warfare Королевского Объединенного института оборонных исследований в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По словам Радакина, важно не преувеличивать угрозу со стороны России. Он привел украинские данные, согласно которым с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года оккупанты потеряли 550 тысяч человек убитыми или ранеными.

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"Путину понадобится пять лет, чтобы восстановить российскую армию до того уровня, на котором она была в феврале 2022 года, и еще пять лет после этого, чтобы исправить слабые места, которые выявила война", – считает он.

Как отмечает The Guardian, британское военное руководство считает, что совокупная угроза со стороны России, Китая и, возможно, Ирана и Северной Кореи растет и станет еще более острой к 2027 или 2028 году.

На этом фоне новое лейбористское правительство объявило о начале Стратегического оборонного обзора Вооруженных сил, призванного проверить их готовность к противостоянию нынешним угрозам.

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Новое правительство Британии во главе с премьером Киром Стармером также ранее пообещало увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП и усилить свою роль в НАТО.

Темы: ВеликобританияРосcиявойнаВооруженные силы
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