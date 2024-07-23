Екскомбриг 125-ї бригади розповів, чому відмовився приймати фортифікації від ОВА на Харківщині

Колишній командир 125-ї бригади ТРО, генерал-лейтенант Артур Горбенко наприкінці 2023-го року відмовився брати на баланс фортифікації з другої лінії оборони, які будували цивільні компанії на замовлення обласної військової адміністрації. Причина – незадовільний стан.

Джерело: інтерв’ю УП з Горбенком

Пряма мова Горбенка: "У кінці 2023 року мені як командиру бригади прийшло розпорядження прийняти оборонні споруди по другому рубежу (села Липці, Вербове, Ізбицьке – УП). Я відмовився це робити. Я проїхався по цьому рубежу, поставив задачу все зафотографувати, заактувати.

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По-перше, воно не відповідало тактичному задуму – це було не на панівних висотах. Переважно ці опорні пункти були в низинах і заросли чагарником, траншеї обсипалися. Бетонні споруди не були облаштовані так, як повинні. Тому я відмовився їх приймати і направив офіційні донесення на керівництво ОТУ "Харків". Відповідь була: будемо розбиратися.

Також є відповідь на керівництво ОТУ "Харків" від когось з ОВА, що споруди зроблені практично в повному обсязі, роботи ще продовжуються і мають задовільний стан. Але це була відверта брехня".

Передісторія: Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що ОВА відповідає лише за третю лінію оборони, яка розміщена ближче до Харкова. Її почали будувати лише 1 березня 2024 року.

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