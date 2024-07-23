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Экс-комбриг 125-й бригады рассказал, почему отказался принимать фортификации от ОВА на Харьковщине

Ольга Кириленко, Евгений КизиловВторник, 23 июля 2024, 19:14
Экс-комбриг 125-й бригады рассказал, почему отказался принимать фортификации от ОВА на Харьковщине
иллюстративное фото от ВСУ

Бывший командир 125-й бригады ТРО, генерал-лейтенант Артур Горбенко в конце 2023 года отказался брать на баланс фортификации со второй линии обороны, которые строили гражданские компании по заказу областной военной администрации. Причина - неудовлетворительное состояние.

Источник: интервью УП с Горбенко

Прямая речь Горбенко: "В конце 2023 года мне как командиру бригады пришло распоряжение принять оборонительные сооружения по второму рубежу (села Липцы, Вербовое, Избицкое - УП). Я отказался это делать. Я проехался по этому рубежу, поставил задачу все зафотографировать, заактировать.

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Во-первых, оно не соответствовало тактическому замыслу - это было не на господствующих высотах. Преимущественно эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные сооружения не были обустроены так, как должны. Поэтому я отказался их принимать и направил официальные донесения на руководство ОТГ "Харьков". Ответ был: будем разбираться.

Также есть ответ на руководство ОТГ "Харьков" от кого-то из ОВА, что сооружения сделаны практически в полном объеме, работы еще продолжаются и имеют удовлетворительное состояние. Но это была откровенная ложь".

Предыстория: Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял, что ОГА отвечает только за третью линию обороны, которая размещена ближе к Харькову. Ее начали строить только 1 марта 2024 года.

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Темы: Харьковская областьвойнаФотрификации
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