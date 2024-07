Байден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду

Президент США Джо Байден у вівторок з’явився на публіці вперше за останній тиждень, відколи в нього діагностували коронавірусну хворобу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Байден вирушив до Білого дому зі свого дому в Регобот Біч у штаті Делавер, де перебував після виявленого COVID-19.

Він відмовився спілкуватись із журналістами, але сказав, що почувається добре.

President Biden heads to the White House after he recovered from COVID-19 and exited the 2024 race.



Reporter: "How are you feeling?"



Biden: "Well." pic.twitter.com/i7X8ToXxcl