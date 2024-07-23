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Байден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 23 липня 2024, 22:09
Байден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду
скриншот з відео The Recount

Президент США Джо Байден у вівторок з’явився на публіці вперше за останній тиждень, відколи в нього діагностували коронавірусну хворобу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Байден вирушив до Білого дому зі свого дому в Регобот Біч у штаті Делавер, де перебував після виявленого COVID-19.

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Він відмовився спілкуватись із журналістами, але сказав, що почувається добре.

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Паралельно лікар Байдена підтвердив, що останній тест президента США на коронавірус був негативний.

Завтра він, як очікується, виголосить перше звернення до співгромадян після рішення не балотуватись на другий термін.

Кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, як очікується, стане віцепрезидентка Камала Гарріс.

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Теми: БайденCovid-2019
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