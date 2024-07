Байден впервые появился на публике после обнаруженного ковида

Президент США Джо Байден во вторник появился на публике впервые за последнюю неделю, с тех пор как у него диагностировали коронавирусную болезнь.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Байден отправился в Белый дом из своего дома в Регобот Бич в штате Делавэр, где находился после обнаруженного COVID-19.

Реклама:

Он отказался общаться с журналистами, но сказал, что чувствует себя хорошо.

President Biden heads to the White House after he recovered from COVID-19 and exited the 2024 race.



Reporter: "How are you feeling?"



Biden: "Well." pic.twitter.com/i7X8ToXxcl