Байден впервые появился на публике после обнаруженного ковида

Президент США Джо Байден во вторник появился на публике впервые за последнюю неделю, с тех пор как у него диагностировали коронавирусную болезнь.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Байден отправился в Белый дом из своего дома в Регобот Бич в штате Делавэр, где находился после обнаруженного COVID-19.

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Он отказался общаться с журналистами, но сказал, что чувствует себя хорошо.

President Biden heads to the White House after he recovered from COVID-19 and exited the 2024 race.



Reporter: "How are you feeling?"



Biden: "Well." pic.twitter.com/i7X8ToXxcl — The Recount (@therecount) July 23, 2024

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Параллельно врач Байдена подтвердил, что последний тест президента США на коронавирус был отрицательный.

Завтра он, как ожидается, произнесет первое обращение к согражданам после решения не баллотироваться на второй срок.

Кандидатом в президенты США от Демократической партии, как ожидается, станет вице-президент Камала Харрис.

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