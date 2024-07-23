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Байден впервые появился на публике после обнаруженного ковида

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 23 июля 2024, 22:09
Байден впервые появился на публике после обнаруженного ковида
скриншот из видео The Recount

Президент США Джо Байден во вторник появился на публике впервые за последнюю неделю, с тех пор как у него диагностировали коронавирусную болезнь.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Байден отправился в Белый дом из своего дома в Регобот Бич в штате Делавэр, где находился после обнаруженного COVID-19.

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Он отказался общаться с журналистами, но сказал, что чувствует себя хорошо.

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Параллельно врач Байдена подтвердил, что последний тест президента США на коронавирус был отрицательный.

Завтра он, как ожидается, произнесет первое обращение к согражданам после решения не баллотироваться на второй срок.

Кандидатом в президенты США от Демократической партии, как ожидается, станет вице-президент Камала Харрис.

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Темы: БайденCovid-2019
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