Генштаб: На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки росіян

На фронті від початку доби 23 липня відбулось 99 бойових зіткнень, з них 22 тривають. Найбільш активними окупанти були на Покровському напрямку – провели там третину від усіх атак.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу станом на 22:00 23 липня

Дослівно: "Російські окупанти завдали два ракетні (2 ракети), 32 авіаційні удари (48 КАБ) та 498 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 2462 обстріли позицій наших військ.

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На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак в напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 90 осіб живої сили та 36 одиниць військової техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено чотири російські танки, сім артситем, 15 автомобілів, бронемашина та одиниця спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають три атаки противника в бік Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки і Петропавлівки та підраховує свої втрати.

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На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 атак противника на напрямках Нововодяне - Макіївка; Площанка - Невське; Залиман - Макіївка Голікове - Невське – сім штурмів відбито, ще чотири атаки тривають. Ситуація контрольована".

Деталі: За даними військових, на Сіверському напрямку число бойових зіткнень добігло до восьми. Крім Спірного, де окупанти тричі зазнали невдачі, противник, з тим же успіхом, намагався наступати поблизу Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог сім разів спробував прорвати оборону наших військ. Українські захисники відбили 5 атак, тривають бої в районах Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 12. Десять з них відбито, ще дві – продовжуються – ворог атакує неподалік Залізного.

На Покровському напрямку тривають дев’ять атак росіян у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка Перша. Ще 24 спроби загарбників просунутись уперед зупинено.

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають два бойових зіткнення на напрямку Старомихайлівка – Красногорівка. Шість атак окупантів наші воїни відбили біля Костянтинівки та тієї ж Красногорівки.