Генштаб: На Покровском направлении Силы обороны остановили 24 атаки россиян

На фронте с начала суток 23 июля произошло 99 боевых столкновений, из них 22 продолжаются. Наиболее активными оккупанты были на Покровском направлении – провели там треть всех атак.

Источник: вечерняя сводка Генштаба по состоянию на 22:00 23 июля

Дословно: "Российские оккупанты нанесли два ракетных (2 ракеты), 32 авиационных удара (48 КАБ) и 498 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили 2462 обстрела позиций наших войск.

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На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. С начала суток враг совершил 11 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

За текущие сутки потери агрессора составили 90 человек живой силы и 36 единиц военной техники. В частности, уничтожены и повреждены четыре российских танка, семь артситем, 15 автомобилей, бронемашина и единица специальной техники.

На Купянском направлении подразделения наших войск отбивают три атаки противника в сторону Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Ситуация контролируется. Враг уже получил жесткий отпор возле Глушковки и Петропавловки и подсчитывает свои потери.

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На Лиманском направлении наши войска отражали 11 атак противника на направлениях Нововодяне – Макеевка; Площадка – Невское; Залиман - Макеевка Голиковое - Невское – семь штурмов отбиты, еще четыре атаки продолжаются. Ситуация контролируемая".

Детали: По данным военных, на Северском направлении число боевых столкновений достигло восьми. Кроме Спорного, где оккупанты трижды потерпели неудачу, противник, с тем же успехом, пытался наступать вблизи Выимки и Переездного.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз попытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники отбили 5 атак, продолжаются бои в районах Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 12. Десять из них отбиты, еще две – продолжаются – враг атакует недалеко от Железного.

На Покровском направлении продолжаются девять атак россиян в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Прогресс и Новоселовка Первая. Еще 24 попытки захватчиков продвинуться вперед остановлены.

На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. Продолжаются два боевых столкновения в направлении Старомихайловка – Красногоровка. Шесть атак окупантов наши воины отбили возле Константиновки и той же Красногоровки.