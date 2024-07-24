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У кількох областях України зафіксували російські ударні БпЛА

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Середа, 24 липня 2024, 00:40
У кількох областях України зафіксували російські ударні БпЛА
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 23 липня росіяни запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага! Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!"

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Деталі: Пізніше військові повідомили про групу БпЛА у Запорізькій області – у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей.

Дослівно ПС о 00:39 24 липня: "Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини".

1:16: ""Шахеди" на Кіровоградщині – у напрямку Черкащини".

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1:23: "Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини".

1:42: "Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА".

3:23: "БпЛА на Полтавщині – у напрямку Київської області".

3:28: "Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА".

4:38: "Вінницька та Житомирська області – загроза застосування ударних БпЛА".

4:41: "Харків – у районі міста ворожий БпЛА".

5:01: "Наразі група "Шахедів" спостерігається у Київській, Черкаській та Харківській областях. Напрямок руху постійно змінюється".

5:52: "Київській, Черкаській та Харківській областях – загроза застосування ударних БпЛА залишається".

Теми: Шахедбезпілотникиповітряна тривога
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