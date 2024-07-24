У кількох областях України зафіксували російські ударні БпЛА
Увечері 23 липня росіяни запустили на територію України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Увага! Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!"
Деталі: Пізніше військові повідомили про групу БпЛА у Запорізькій області – у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей.
Дослівно ПС о 00:39 24 липня: "Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини".
1:16: ""Шахеди" на Кіровоградщині – у напрямку Черкащини".
1:23: "Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини".
1:42: "Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА".
3:23: "БпЛА на Полтавщині – у напрямку Київської області".
3:28: "Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА".
4:38: "