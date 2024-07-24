В нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные БПЛА

Вечером 23 июля россияне запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!"

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Детали: Позже военные сообщили о группе БпЛА в Запорожской области – в направлении Днепропетровской и Херсонской областей.

Дословно ВС в 00:39 24 июля: "Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА с Днепропетровщины".

1:16: ""Шахеды" на Кировоградщине – в направлении Черкасской области".

ВИДЕО ДНЯ

1:23: "Группы вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

1:42: "Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА".

3:23: "БпЛА на Полтавщине – в направлении Киевской области".

3:28: "Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА".

4:38: "Винницкая и Житомирская области – угроза применения ударных БпЛА".

4:41: "Харьков – в районе города вражеский БПЛА".

5:01: "Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Киевской, Черкасской и Харьковской областях. Направление движения постоянно меняется".

5:52: "Киевской, Черкасской и Харьковской областях – угроза применения ударных БпЛА остается".