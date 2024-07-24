В нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные БПЛА
Вечером 23 июля россияне запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание! Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!"
Детали: Позже военные сообщили о группе БпЛА в Запорожской области – в направлении Днепропетровской и Херсонской областей.
Дословно ВС в 00:39 24 июля: "Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА с Днепропетровщины".
1:16: ""Шахеды" на Кировоградщине – в направлении Черкасской области".
1:23: "Группы вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".
1:42: "Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА".
3:23: "БпЛА на Полтавщине – в направлении Киевской области".
3:28: "Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА".
4:38: "Винницкая и Житомирская области – угроза применения ударных БпЛА".
4:41: "Харьков – в районе города вражеский БПЛА".
5:01: "Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Киевской, Черкасской и Харьковской областях. Направление движения постоянно меняется".
5:52: "Киевской, Черкасской и Харьковской областях – угроза применения ударных БпЛА остается".