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В нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные БПЛА

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСреда, 24 июля 2024, 00:40
В нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные БПЛА
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 23 июля россияне запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!"

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Детали: Позже военные сообщили о группе БпЛА в Запорожской области – в направлении Днепропетровской и Херсонской областей. 

Дословно ВС в 00:39 24 июля: "Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА с Днепропетровщины".

1:16: ""Шахеды" на Кировоградщине – в направлении Черкасской области".

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1:23: "Группы вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

1:42: "Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА".

3:23: "БпЛА на Полтавщине – в направлении Киевской области".

3:28: "Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА".

4:38: "Винницкая и Житомирская области – угроза применения ударных БпЛА".

4:41: "Харьков – в районе города вражеский БПЛА".

5:01: "Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Киевской, Черкасской и Харьковской областях. Направление движения постоянно меняется".

5:52: "Киевской, Черкасской и Харьковской областях – угроза применения ударных БпЛА остается".

Темы: Шахедбеспилотникивоздушная тревога
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