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Куля зі сміттям з КНДР впала на президентський офісний комплекс у Південній Кореї

Ірина БалачукСереда, 24 липня 2024, 07:17
Куля зі сміттям з КНДР впала на президентський офісний комплекс у Південній Кореї
Офіс президента Південної Кореї. Фото Yonhap

Одна з повітряних куль зі сміттям, які впродовж кількох місяців запускає КНДР в сторону Південної Кореї, приземлилася на території президентської резиденції в середу.

Джерело: південнокорейське інформагентство Yonhap з посиланням на Службу безпеки президента

Деталі: Зазначається, що падіння сміття з КНДР на території президентського комплексу виявили під час моніторингу останньої партії повітряних куль, запущених Північною Кореєю раніше цього дня.

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Дослівно Служба безпеки президента Південної Кореї: "Розслідування, проведене групою хімічного, біологічного та радіологічного реагування, показало, що об'єкти не становлять небезпеки або забруднення. Ми продовжуємо моніторинг у співпраці з Об'єднаним комітетом начальників штабів".

Передісторія:

  • З травня Північна Корея відправила тисячі наповнених сміттям повітряних куль у бік Південної Кореї. Це називали реакцією на те, що активісти з Південної Кореї пересилають через кордон антипхеньянські листівки з закликом до повалення режиму Кім Чен Ина.

Теми: КНДРПівденна Корея
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