Куля зі сміттям з КНДР впала на президентський офісний комплекс у Південній Кореї

Одна з повітряних куль зі сміттям, які впродовж кількох місяців запускає КНДР в сторону Південної Кореї, приземлилася на території президентської резиденції в середу.

Джерело: південнокорейське інформагентство Yonhap з посиланням на Службу безпеки президента

Деталі: Зазначається, що падіння сміття з КНДР на території президентського комплексу виявили під час моніторингу останньої партії повітряних куль, запущених Північною Кореєю раніше цього дня.

Реклама:

Дослівно Служба безпеки президента Південної Кореї: "Розслідування, проведене групою хімічного, біологічного та радіологічного реагування, показало, що об'єкти не становлять небезпеки або забруднення. Ми продовжуємо моніторинг у співпраці з Об'єднаним комітетом начальників штабів".

Передісторія: