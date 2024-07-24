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Шар с мусором из КНДР упал на президентский офисный комплекс в Южной Корее

Ирина БалачукСреда, 24 июля 2024, 07:17
Шар с мусором из КНДР упал на президентский офисный комплекс в Южной Корее
Офис президента Южной Кореи. Фото Yonhap

Один из воздушных шаров с мусором, которые на протяжении нескольких месяцев запускает КНДР в сторону Южной Кореи, приземлился на территории президентской резиденции в среду.

Источник: южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на Службу безопасности президента

Детали: Отмечается, что падение мусора из КНДР на территории президентского комплекса обнаружили во время мониторинга последней партии воздушных шаров, запущенных Северной Кореей ранее в этот день.

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Дословно Служба безопасности президента Южной Кореи: "Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что объекты не представляют опасности или загрязнения. Мы продолжаем мониторинг в сотрудничестве с Объединенным комитетом начальников штабов".

Предыстория:

  • С мая Северная Корея отправила тысячи наполненных мусором воздушных шаров в сторону Южной Кореи. Это называли реакцией на то, что активисты из Южной Кореи пересылают через границу антипхеньянские листовки с призывом к свержению режима Ким Чен Ына.

Темы: КНДРЮжная Корея
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