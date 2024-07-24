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ЗСУ уже відмінусували понад 570 тисяч окупантів

Ірина БалачукСереда, 24 липня 2024, 07:33
ЗСУ уже відмінусували понад 570 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 окупантів, 65 ББМ та 14 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 570 120 (+1 140) осіб,
  • танків – 8 302 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 16 013 (+13) од,
  • артилерійських систем – 15 759 (+65) од,
  • РСЗВ – 1 125 (+0) од,
  • засобів ППО – 902 (+1) од,
  • літаків – 363 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 544 (+33) од,
  • крилатих ракет – 2 402 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 279 (+77) од,
  • спеціальної техніки – 2 650 (+10) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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