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Підрив військового у Москві: РосЗМІ повідомили, що вибухнуло авто тезки топвійськового

Станіслав ПогоріловСереда, 24 липня 2024, 13:31
Підрив військового у Москві: РосЗМІ повідомили, що вибухнуло авто тезки топвійськового
підірване авто у Москві, фото: "РИА Новости"

Вранці 24 липня на півночі Москви біля житлового будинку на Синявинській вулиці підірвали автомобіль військового Toyota Land Cruiser. За даними російських ЗМІ, підірвали авто тезки заступника начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Міноборони РФ Андрія Торгашова.

Джерело: пропагандисти ТАСС, RT, Telegram-канали Astra, Baza, "Коммерсант"

Деталі: За даними Telegram-каналу Astra, автомобіль начебто належав заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову. Згідно з відкритими даними, в/ч 33790 - це 89 центр супутникового зв'язку ЗС РФ.

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Повідомлялось, що вибух стався, коли у припарковане авто сідали чоловік і жінка. За попередніми даними, у чоловіка відірвало ступні, жінка отримала осколкові поранення, їх госпіталізували.

 

Пропагандисти RT пізніше повідомили, що сам Торгашов їм розповів, що дізнався про вибух у нібито його машині, коли був на роботі.

Заступник начальника радіоцентру супутникового зв'язку сказав, що не має до цього абсолютно ніякого відношення, у нього "ніколи не було Land Cruiser і не буде, напевно". "Я навіть не проживаю в тому районі. Я зовсім в іншому місці проживаю", - сказав він.

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За даними Telegram-каналу Baza, у момент вибуху в машині перебував тезка Торгашова на ім'я та прізвище. Він не має стосунку до військової частини, але при цьому також служить у Збройних силах РФ.

Російське видання "Коммерсант" повідомило, що, попередньо, військовий служив у ГРУ і відповідав у своїй частині за засоби зв'язку. Видання твердить, що у зв'язку з особистістю потерпілого відпрацьовується і версія, "пов'язана з діями українських спецслужб та їхніх агентів". За інформацією видання, справу порушено за статтею "замах на вбивство, згодом її можуть перекваліфікувати на теракт".

Голова російського Слідкому Олександр Бастрикін доручив поставити справу на контроль у центральному апараті відомства.

Теми: Росіявибух
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