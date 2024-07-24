Подрыв военного в Москве: РосСМИ сообщили, что взорвалось авто тезки топ-военног

Утром 24 июля на севере Москвы возле жилого дома на Синявинской улице взорвали автомобиль военного Toyota Land Cruiser. По данным российских СМИ, взорвали авто тезки заместителя начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи Минобороны РФ Андрея Торгашова.

Источник: пропагандисты ТАСС, RT, Telegram-каналы Astra, Baza, "Коммерсант"

Детали: По данным Telegram-канала Astra, автомобиль якобы принадлежал заместителю начальника ПДРЦ в/ч 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. Согласно открытым данным, в/ч 33790 - это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.

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Сообщалось, что взрыв произошел, когда в припаркованное авто садились мужчина и женщина. По предварительным данным, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения, их госпитализировали.

Пропагандисты RT позже сообщили, что сам Торгашов им рассказал, что узнал о взрыве в якобы его машине, когда был на работе.

Заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи сказал, что не имеет к этому абсолютно никакого отношения, у него "никогда не было Land Cruiser и не будет, наверное". "Я даже не проживаю в том районе. Я совсем в другом месте проживаю", - сказал он.

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По данным Telegram-канала Baza, в момент взрыва в машине находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

Российское издание "Коммерсант" сообщило, что, предварительно, военный служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. Издание утверждает, что в связи с личностью пострадавшего отрабатывается и версия, "связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов". По информации издания, дело возбуждено по статье "покушение на убийство, впоследствии оно может быть переквалифицировано на теракт".

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин поручил поставить дело на контроль в центральном аппарате ведомства.