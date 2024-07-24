Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму і що це здійсненна місія.

Джерело: головком в інтерв’ю The Guardian

Дослівно видання: "Він сказав, що Київ має план повернення Криму, більш ніж через десять років після того, як Володимир Путін незаконно анексував його. Чи справді це можливо? "Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця", – сказав генерал".

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Деталі: Сирський також додав, ЗСУ зроблять "усе можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року": "Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають".

Головком запевняє, що він знає, як перемогти Росію.

"Але я знаю, що ми переможемо. Я знаю, як я повинен це зробити. І я впевнений, що ми це зробимо", – підсумував Сирський.

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