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Трамп заявив, що готовий провести дебати із Гарріс

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 24 липня 2024, 11:47
Трамп заявив, що готовий провести дебати із Гарріс
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про готовність провести дебати, і не один раз, з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка може стати його суперницею на виборах.

Джерело: заяву Трампа наводить Politico, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що колишній президент США "готовий" зійтися з Гарріс на дебатах не один раз.

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Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Але під час розмови з журналістами у вівторок Трамп заявив, що буде брати участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC, і сказав, що "був би готовий провести більше ніж одні дебати".

Водночас він додав, що  "не в захваті від ABC", який, як стверджує Трамп, здався йому більш прихильним до Джо Байдена і Гарріс.

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Він також вказав, що "дебати важливі для президентських перегонів".

"Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах", – сказав Трамп.

Нагадаємо:

  • Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.
  • Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

Більше читайте тутІнтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам

Теми: СШАТрампвиборидебати
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