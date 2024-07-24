Трамп заявив, що готовий провести дебати із Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про готовність провести дебати, і не один раз, з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка може стати його суперницею на виборах.

Джерело: заяву Трампа наводить Politico, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що колишній президент США "готовий" зійтися з Гарріс на дебатах не один раз.

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Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Але під час розмови з журналістами у вівторок Трамп заявив, що буде брати участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC, і сказав, що "був би готовий провести більше ніж одні дебати".

Водночас він додав, що "не в захваті від ABC", який, як стверджує Трамп, здався йому більш прихильним до Джо Байдена і Гарріс.

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Він також вказав, що "дебати важливі для президентських перегонів".

"Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах", – сказав Трамп.

Нагадаємо:

Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

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