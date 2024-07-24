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Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 24 июля 2024, 11:47
Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты, и не один раз, с вице-президентом Камалой Харрис, которая может стать его соперницей на выборах.

Источник: заявление Трампа приводит Politico, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что бывший президент США "готов" сойтись с Харрис на дебатах не один раз.

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Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, должны состояться на телеканале ABC News. В последние дни Трамп настаивал на проведении дебатов на Fox News.

Но во время разговора с журналистами во вторник Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах с Харрис, независимо от того, состоятся ли они на ABC, и сказал, что "был бы готов провести более чем одни дебаты".

В то же время он добавил, что "не в восторге от ABC", который, как утверждает Трамп, показался ему более благосклонным к Джо Байдену и Харрис.

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Он также указал, что "дебаты важны для президентской гонки".

"Я думаю, что если вы выдвиженец от демократов или республиканцев, вы действительно обязаны участвовать в дебатах", – сказал Трамп.

Напомним:

  • Камала Харрис еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.
  • Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

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Темы: СШАТрампвиборыдебаты
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