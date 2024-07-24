Частину України накриють дощі з грозами, місцями очікується град

У найближчі кілька діб у західних областях, а також місцями в центрі та на півдні країни очікуються дощі з грозами, подекуди град і шквали.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 25 липня в західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Одеській і Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на заході країни місцями значні дощі; на решті території без опадів.

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На півдні вночі 18-23°, вдень 27-32°; на решті території вночі 13-18°, вдень 25-30°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 19-24° (у Карпатах вночі 9-14°, вдень 14-19°). Вітер переважно східний, на заході північно-західний, 3-8 м/с.

У Києві в четвер сухо, вночі 15-17°, вдень 26-28°, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

скриншот з сайту УГМЦ

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 25 липня найвища температура вдень була 35,3° у 2015 році, найнижча вночі 9,9° у 1954 році.

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26 липня в західних і південно-західних, вночі також у Житомирській областях місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень 25-30°, у південній частині та східних областях 28-33°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в п'ятницю без опадів, вночі 17-19°, вдень 28-30°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.