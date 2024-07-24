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Часть Украины накроют дожди с грозами, местами ожидается град

Ирина БалачукСреда, 24 июля 2024, 12:10
Часть Украины накроют дожди с грозами, местами ожидается град
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие несколько суток в западных областях, а также местами в центре и на юге страны ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 25 июля в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе страны местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.

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На юге ночью 18-23°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 19-24° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 14-19°). Ветер преимущественно восточный, на западе северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве в четверг сухо, ночью 15-17°, днем 26-28°, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.  

 
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По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 25 июля самая высокая температура днем была 35,3° в 2015 году, самая низкая ночью 9,9° в 1954 году.

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26 июля в западных и юго-западных, ночью и в Житомирской областях местами кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°; днем 25-30°, в южной части и восточных областях 28-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков, ночью 17-19°, днем 28-30°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.  

 
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Темы: погода
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