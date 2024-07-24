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У Грузії повідомили про підготовку замаху на Іванішвілі, пов'язали її з Україною

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 24 липня 2024, 12:37
У Грузії повідомили про підготовку замаху на Іванішвілі, пов'язали її з Україною
Бідзіна Іванішвілі. Ілюстративне фото: Getty Images

Служба держбезпеки Грузії стверджує, що підготовка вбивства почесного голови партії "Грузинська мрія", олігарха Бідзіни Іванішвілі "організована і профінансована колишніми високопосадовцями уряду Грузії та колишніми співробітниками правоохоронних органів в Україні".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву грузинської спецслужби

Дослівно: "Метою згаданих злочинних дій є повалення влади країни насильницьким шляхом на тлі створення заворушень і послаблення влади".

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Деталі: У відомстві додали, що у кримінальній справі проводяться активні слідчі та оперативно-розшукові заходи, в рамках яких слідство викликає для допиту як свідків "конкретних осіб".

Раніше стало відомо, що грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки Грузії.

Напередодні адвокат одного з допитаних бійців розповів, що допит стосувався справи підготовку теракту проти засновника партії "Грузинська мрія", мільярдера та олігарха Бідзіни Іванішвілі, у рамках якої допитали добровольця, який воював в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі читайте у статті "ЄвроПравди": Тбілісі йде ва-банк: грузинська влада робить ставку на Трампа та готується до конфліктів.

Теми: Грузія
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